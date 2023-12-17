Враг усиливает артиллерийское давление и увеличивает количество обстрелов на Юге, - Силы обороны

В зоне ответственности сил обороны Юга враг продолжает укрепление своих оборонительных позиций, подтягивая туда резервы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огневого поражения противнику, который время от времени прибегает к штурмовым действиям, но получает достойный отпор. В течение суток (с 7.00 до 7.00) снова зафиксирована активизация вражеской авиации. Противник нанес 3 авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области. Также совершил из самолета тактической авиации пуск 1 авиационной управляемой ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого. Ракета уничтожена силами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг усиливает артиллерийское давление и увеличивает количество обстрелов. За минувшие сутки 10 раз ударил по Херсону, также были обстреляны Никольское, Кизомыс, Белозерка, Днепровское, Антоновка на Херсонщине и Очаков Николаевской области.

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"В результате преступных действий врага повреждены СТО и здание бизнес-центра, 2 многоэтажки, около двух десятков частных домов, 2 автомобиля, автоприцеп, гараж и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Враг использовал баражирующий ударный беспилотник типа "Ланцет", направляя удар по правобережью Херсонщины. Оккупанты запускают ударные дроны по прифронтовым территориям днем ​​и ночью.

За минувшие сутки, кроме атаки дронами типа "Shahed-131/136", продолжали террор гражданского населения с применением FPV-дронов и "Ланцет". Соответственно 9 и 1 такой удар зафиксированы по населенным пунктам Херсонской области, а именно - по Станиславу, Садовому, Михайловке и Качкаровке.

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