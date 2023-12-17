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На границе в Сумской и Харьковской областях активизировались ДРГ, - Госпогранслужба

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На границе в Сумской и Харьковской областях активизировались ДРГ, - Госпогранслужба
В последнее время наблюдаются единичные попытки работы вражеских ДРГ в Сумской и Харьковской областях. Угроза ДРГ существует и в Черниговской области

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Диверсанты, имея соответствующее вооружение и экипировку, пытаются действовать скрыто. Иногда делятся на несколько групп, совершая отвлекающие маневры. Нередко в местах своей работы они оставляют взрывные ловушки", – говорится в комментарии.

Он сказал, что для противодействия диверсантам привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются разные тактики своевременного выявления ДРГ, в том числе инженерные препятствия, средства контроля и наблюдения за местностью, аэроразведка. И добавил, что одну из последних ДРГ раскрыли в Сумской области.

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Топ комментарии

  • rofs
    "В Буковелі люди вимушені стояти в шалених чергах до місцевих підйомників.
    Щоправда, камера не передає всієї болі та страждань цих людей …
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  • Vaaleikumassalam
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  • ігор тарчук
    То які проблеми- є спецпідрозділ тілімарахфона "свобода" нехай пороведе на своїй територіт контрдеверсійні заходи.
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