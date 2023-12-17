ДТП в Словакии: МИД подтвердил аварию автобуса с украинцами
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"ДТП произошло с участием автобуса, следовавшего по рейсу "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все - граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет", - отметил Николенко.
По его словам, остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасного автобуса. По информации посольства, он уже в пути.
"Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Наши дипломаты также проконтролируют, чтобы другие пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком", - добавил Николенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами. Среди пострадавших есть дети.