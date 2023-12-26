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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 декабря поразили 8 районов сосредоточения россиян, 2 ЗРК и 2 склада, - Генштаб

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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 декабря поразили 8 районов сосредоточения россиян, 2 ЗРК и 2 склада, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 25 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника".

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

    Джерело: Олещук у Телеграм

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    Що передувало: Близько 3 години ночі у районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що було підірвано корабель з іранськими ************, в порту виникла пожежа.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Добрий ранок! Феодосія, великий десантний корабель «Новочеркаськ» всьо) Судячи з посту командувача Повітряних Сил Олещука, корабель знищили українські пілоти.
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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