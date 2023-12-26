Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб
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Генштаб опровергает очередной фейк российских пропагандистов, который они активно распространяли по сети. Речь идет о якобы "гибели 108 защитников" на Авдеевском направлении в канун Рождества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк", - говорится в сообщении.