Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб

Генштаб опровергает очередной фейк российских пропагандистов, который они активно распространяли по сети. Речь идет о якобы "гибели 108 защитников" на Авдеевском направлении в канун Рождества.