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Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб

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Генштаб опровергает очередной фейк российских пропагандистов, который они активно распространяли по сети. Речь идет о якобы "гибели 108 защитников" на Авдеевском направлении в канун Рождества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб 01

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"Информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Иван Петров ca745c26
    Россия сейчас откровенно начала давить на панику. Наши идиоты во власти и боты ОПы этому только подыгрывают своим идиотизмом.
  • Gary Grant
    Кажуть ВДК "новочєркаск" у Феодосії поплив слідом за "масквой".
  • valentyna 7f6f0f14
    Мій сусід після Англії таки під Авдіївка, живий, отримав учора наші подарунки....Це наразі те поповнення, про яке уже писали. Влилися,воюють. Сусід має АТО за плечима
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