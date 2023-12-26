В Крыму прогремели взрывы. Вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму сообщали о взрывах. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Олещука.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", - отметил он.

По информации из соцсетей, судно перевозило "шахеды".

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Атаку на Феодосию подтвердил крымский предатель Сергей Аксенов.

"Совершена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – отмечает он.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, на которых зафиксированы последствия точной атаки.

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По информации Сил обороны Юга, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.

"Сегодня корабль оккупантов добили", - говорится в сообщении.