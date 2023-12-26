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Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы

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Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы
С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - отмечают в Воздушных силах.

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"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо"!", - добавляют в ПС.

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А скільки "шахедів" згоріло на "Новочеркаську"? Недарма вони його поставили у Феодосії під розвантаження! Мис Чауда поряд! А саме там пускові для "шахедів" базуються! "Съэкономили время и расстаяние" кацапи!
  • phantom4
    Шо з іплом москалики ? Тепленько?
  • govtva
    Черноморский флот в каждой войне начиная с крымской героически становился подводным,так что традиция..
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