Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы
14 77052
С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
Как отмечается, всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - отмечают в Воздушных силах.
"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо"!", - добавляют в ПС.