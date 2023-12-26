Атака дронами на Юг: на Одесщине враг попал по территории инфраструктурного объекта, на Николаевщине попадание в промышленные склады
1 6490
Продолжая террор, российские оккупационные войска атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, за две волны атак протяженностью 2 и 4 часа нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136": по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 на Херсонщине.
На Одесщине и Николаевщине в изнурительной боевой работе не удалось избежать попадания.
"В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. На Николаевщине попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.