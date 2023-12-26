Президенты США могут подвергаться уголовному преследованию, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что "не видит никакой" причины, почему руководителей Белого дома нельзя преследовать по уголовным обвинениям.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Президент США Джо Байден в комментарии для журналиста сказал, что "не видит никакой" причины, почему президенты США должны обладать абсолютным иммунитетом от судебного преследования, как об этом говорит экс-президент и лидер республиканцев Дональд Трамп.

Ранее Верховный суд отказался принимать решение о том, имеет ли бывший президент Трамп иммунитет от преследования за штурм Капитолия.

Как отмечается, это помешало усилиям федеральных прокуроров начать судебный процесс над экс-президентом по обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.

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Дональд Трамп утверждает, что он действовал в рамках своих служебных обязанностей в ходе беспорядков 6 января 2021 года, во время которых его сторонники жестоко ворвались в Капитолий США, пытаясь помешать законодателям подтвердить победу Байдена.

Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, а это означает, что судебное разбирательство может продолжиться во время всеобщих выборов в США или позже.

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