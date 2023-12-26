Рашисты в течение суток выпустили по Херсонщине около 400 снарядов, обстреляли из минометов и "Градов", ранен человек

В течение суток российские захватчики произвели 74 обстрела Херсонской области. По Херсону враг выпустил 32 снаряда. В результате обстрелов один человек получил ранения.