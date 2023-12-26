Власти Беларуси за год задержали 125 вернувшихся из-за рубежа граждан, чаще всего - из Литвы

В Беларуси с начала 2023 года задержали по меньшей мере 125 вернувшихся в страну из-за рубежа граждан. Чаще всего задержания происходят после проверки телефонов белорусов сотрудниками КГБ или таможенниками.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно их данным, чаще всего задерживают белорусов, прибывших из Литвы. Проверки и задержания проходят на всех пограничных пунктах, включая те, которые расположены на границе с Россией.

Чаще всего задержания происходят после проверки телефонов, прибывших сотрудниками КГБ или таможенниками. Многие из задержанных позже привлечены к административной ответственности по статье о распространении экстремистских материалов.

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С сентября 2023 года гражданам Беларуси ограничен доступ к обмену или продлению паспортов в посольствах и консульствах за рубежом, необходимо личное присутствие в стране для этих процедур. Также для сделок с автомобилями и недвижимостью белорусам необходимо лично посетить страну.

Белорусские правозащитники считают, что эти меры предприняты для привлечения граждан страны, выступающих против Лукашенко, и заставляют их вернуться под угрозой уголовного преследования.

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Эти события привели к тому, что Литва объявила о предоставлении "паспортов иностранцев" гражданам Беларуси, которые находятся на ее территории, подверглись репрессиям в своей родной стране и не могут вернуться для возобновления документов. В настоящее время в Литве находятся около тысячи таких людей.

По оценке белорусского правозащитного проекта "Вясна", по состоянию на 25 декабря в Беларуси признаны политзаключенными 1497 человек.