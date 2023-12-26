Власти Беларуси за год задержали 125 вернувшихся из-за рубежа граждан, чаще всего - из Литвы
Об этом сообщает LRT со ссылкой на правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно их данным, чаще всего задерживают белорусов, прибывших из Литвы. Проверки и задержания проходят на всех пограничных пунктах, включая те, которые расположены на границе с Россией.
Чаще всего задержания происходят после проверки телефонов, прибывших сотрудниками КГБ или таможенниками. Многие из задержанных позже привлечены к административной ответственности по статье о распространении экстремистских материалов.
С сентября 2023 года гражданам Беларуси ограничен доступ к обмену или продлению паспортов в посольствах и консульствах за рубежом, необходимо личное присутствие в стране для этих процедур. Также для сделок с автомобилями и недвижимостью белорусам необходимо лично посетить страну.
Белорусские правозащитники считают, что эти меры предприняты для привлечения граждан страны, выступающих против Лукашенко, и заставляют их вернуться под угрозой уголовного преследования.
Эти события привели к тому, что Литва объявила о предоставлении "паспортов иностранцев" гражданам Беларуси, которые находятся на ее территории, подверглись репрессиям в своей родной стране и не могут вернуться для возобновления документов. В настоящее время в Литве находятся около тысячи таких людей.
По оценке белорусского правозащитного проекта "Вясна", по состоянию на 25 декабря в Беларуси признаны политзаключенными 1497 человек.