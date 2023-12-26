"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии", - Минобороны РФ

Минобороны РФ признает, что ночная атака в районе временно оккупированной Феодосии в Крыму была успешной для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение в Феодосии сегодня ночью при отражении удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет", - цитирует агентство сообщение Минобороны России.

Тем временем, крымский предатель Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки на Феодосию 1 человек погиб, двое - получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залізничний вокзал пошкоджено внаслідок атаки на Феодосію, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО

Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".