"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии", - Минобороны РФ
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Минобороны РФ признает, что ночная атака в районе временно оккупированной Феодосии в Крыму была успешной для ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение в Феодосии сегодня ночью при отражении удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет", - цитирует агентство сообщение Минобороны России.
Тем временем, крымский предатель Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки на Феодосию 1 человек погиб, двое - получили ранения.
Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".