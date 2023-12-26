Первая группа украинских пилотов в Великобритании завершила базовую подготовку к полетам на F-16
Об этом сообщает правительство Британии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Великобритания в августе начала базовую подготовку по пилотированию и обучению английскому языку.
Обучение завершили шесть опытных летчиков-украинцев, еще десять пилотов-стажеров остаются в Британии для продолжения базовой летной подготовки и освоения авиационной медицины и тренировок в центрифуге.
"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", – заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
Программа Британии призвана предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на западных истребителях, и приблизить украинских пилотов к стандартному подходу к выполнению полетов, принятому в НАТО.
"Хотя в первые месяцы вторжения Украина была очень уязвима для атак российских самолетов, беспилотников и ракет - при поддержке Великобритании и наших союзников, Вооруженные силы Украины теперь способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство боеприпасов, атакующих страну, защищая свое гражданское население и жизненно важное инфраструктуру", - заметил Шеппс.
Пилоты, проходящие базовую летную подготовку, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor, изучая общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.
После окончания обучения в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.
Также десятки украинских авиационных техников проходят подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности.