Если Запад не будет оказывать помощь Украине, РФ может начать агрессию против НАТО, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что РФ может пойти на агрессию против стран-членов НАТО, если Запад приостановит поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, вероятность того, что Запад перестанет поддерживать Украину, невелика.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Так, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", - объяснил Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда она бросит свой взгляд в сторону НАТО".

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