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Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября

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Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие из России, которое планировали отправить в Беларусь, уже доставлено "в хорошем состоянии" в начале октября этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское СМИ Zerkalo.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка (российского ядерного оружия – ред.). Еще в сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - отметил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения, он заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ото Америка боялася ядерну Україну. А тепер має ще одну ''північну корею'' з ядерними бімбами під боком НАТО.
  • Kare Resa
    Россияне сильно рискуют. Лукашенко не надежный союзник. Может продать российское ядерное оружие, обменять на продукты, например на польские яблоки или на еще что ни будь. Или может просто потерять.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до Білорусі на початку жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3463757
    Таки справді всю? 🤔 То тепер кацапія не ядерна держава? Ядерна держава - Білорусь? 😲
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