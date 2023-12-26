Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие из России, которое планировали отправить в Беларусь, уже доставлено "в хорошем состоянии" в начале октября этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское СМИ Zerkalo.
"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка (российского ядерного оружия – ред.). Еще в сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - отметил Лукашенко.
Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения, он заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".