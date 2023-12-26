Новости

С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу

92014
С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу
С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, специализировавшихся на трансфере украинских мужчин за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы. По сравнению с 2022 годом количество таких правонарушений уменьшилось.

Большинство нарушителей правоохранители задерживают вне пунктов пропуска. Нередко организаторы незаконного трансфера направляют подопечных по опасным маршрутам, пролегающим через леса, горы и быстрые реки.

Также читайте: После побега Печия правила выезда за границу для журналистов не изменятся, - председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Юрчишин

"В пунктах пропуска нарушители преимущественно пытаются имитировать наличие оснований легального выезда. Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения", - добавляют в ГНСУ.

В случае выявления нарушения законодательства к ответственности привлекаются не только мужчины, пытающиеся незаконно уехать, но и предприятия. По злоупотреблениям системой "Шлях" временно отменен доступ к системе 85 лицензиатам.

С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Super Gut
    Після прийняття загону про мобілізацію, такса на офійний виїзд з країни зросте у двічі, якщо не втричі. Тобто там де було $5000 стане $10-15 тисяч. Оце воєнкоми прібарахлятся!
  • Super Gut
    В квітні 2019-го, 73% українських чоловіків обрали собі шлях бути бидлом. Хай поржуть, тепер
  • serhiy ivanov b7f5612c
    В нас в батальйоні один після Бахмута поїхав на лікування, після чого поїхав додому, замість того щоб повернутись в частину. Інший після відпустки не повернувся. Сестра каже, що не знає де він і не бачила його, при цьому в фейсбуці лайкає його фото. Є такі, що з поїзда повтікали додому і гуляють по місту, ніхто їх навіть не шукає. Я нікого не засуджую, після такого ставлення з боку держави, мають право.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости