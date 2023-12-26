Потребление электроэнергии снижается, есть обесточивание в ряде областей, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии снижается из-за потепления и праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, вчера, 25 декабря, суточный максимум потребления был утром. Его показатель был на 6,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 22 декабря. Это нетипичная ситуация для начала рабочей недели – обычно в понедельник потребление выше, чем в пятницу. Причины – потепление и праздничный, хоть и не выходной день.

"Но общий уровень потребления остается высоким.

В восточном регионе в аварийный ремонт выведен 1 блок тепловой электростанции. Запланировано включить в течение дня 2 блока.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдовы. Общий объем 19619 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1190 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

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Также сообщается, что всего на утро обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта. Из них остаются обесточенными более суток 4 н.п. в Харьковской области, 16 н.п. в Донецкой области. За сутки добавились обесточения в Сумской (2 н.п.), Тернопольской (14 н.п.), Хмельницкой (16 н.п.) областях.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 462 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. В Донецкой области из-за обстрела обесточены город Торецк и 2 угледобывающих предприятия.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.