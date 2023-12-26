Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против РФ и Беларуси до 682 позиций, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, в список включены тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.
Таким образом, общее количество запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларусь из Южной Кореи увеличится до 1159 пунктов.
Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.
В министерстве также отметили, что будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в две страны в каждом частном случае.
Отмечается, что этот шаг был сделан по высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Южной Кореи.