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В Украине уровень свободы слова во время полномасштабной войны значительно повысился по сравнению с 2021 годом, - Юрчишин

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В Украине уровень свободы слова во время полномасштабной войны значительно повысился по сравнению с 2021 годом, - Юрчишин
Исследование международных медиа-экспертов показало, что, по сравнению с 2021 годом, наблюдается значительное повышение уровня свободы слова в Украине. Такие показатели – это своеобразный ответ на критику о том, что в стране во время войны все зацензурировано.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень свободы слова в Украине не мог остаться без изменений во время военного положения", - подчеркнул он.

По словам Юрчишина, война – это, в любом случае, сужение поля информации, больший контроль со стороны государства, "поскольку нельзя позволить врагу проникнуть в наше информационное пространство".

Юрчишин подчеркнул, что хорошим показателем является то, что на второй год после начала полномасштабного российского вторжения и на десятый год войны обсуждается не отсутствие свободы слова, а то, насколько и как она присутствует.

"Когда международные медиа-эксперты измеряли свободу слова в Украине, то, как это ни странно, даже по сравнению с 2021 годом результаты показали повышение уровня свободы слова", - отметил политик.

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Он подчеркнул, что такие показатели – это своеобразный ответ на критику о том, что в Украине во время войны все зацензурировано.

"Украина показывает положительную динамику в этом вопросе. Как историк, я не могу назвать много примеров, которые демонстрировали бы аналогичный подход", - резюмировал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.

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Топ комментарии

  • K Raze
    Жіть стало лучше, жіть стало вєсєлєй - сказав Юрчишин єдиним дозволеним в Україні журналістам єдиного телемарафону, єдиного, що можна бачити по тєліку
  • Fish Man
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зовсім з глузду з'їхав, так намагається Зеленському догодити !
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