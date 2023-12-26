Глава Минобороны Великобритании Шеппс о поражении ВДК "Новочеркасск": Те, кто говорил о тупике в войне, ошибаются

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал поражение российского ВДК "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уничтожение российского корабля демонстрирует, что "те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".

"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - добавил Шеппс.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

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