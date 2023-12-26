"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания УП во фракции "Слуга народа"
По данным источников УП, во фракции отметили необходимость придерживаться одной с президентом линии, учитывая "чувствительность вопроса", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит".
Во фракции подчеркнули, что здесь необходимо проявить дисциплину и воздерживаться от комментариев до тех пор, пока военное руководство не начнет комментировать положения законопроекта и не объяснит обществу, почему именно такие нормы предлагаются и чем они мотивированы.
"Фракции следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию", - отметили в "Слуге народа".
Как сообщалось, 25 января Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".