Российского певца-пропагандиста Дронова и российского актера Кравченко внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) и российского актера Алексея Кравченко в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом говорится в ответе Минкульта на запрос Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дронов ездил выступать перед российскими военными на временно оккупированные территории Украины и снял там видео на одну из своих пропагандистских песен.

Кроме Дронова, в 2023 году Минкульт Украины добавил в список еще одного россиянина – российского актера Алексея Кравченко.

Из-за съемок в пропагандистском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек" Минкульт вносил Кравченко в список еще в октябре 2021 года.

В июле 2023 года "Детектор-медиа" обнаружил, что уже в ноябре того же года его исключили из списка якобы на основании обращения СБУ.

Также в ведомстве отметили, что в течение 2023 года никто из этого перечня не исключался. Сегодня в нем находится 213 человек.

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