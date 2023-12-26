Украина имеет на вооружении два типа западных ракет, способных уничтожать вражеские корабли, - Игнат

Украина имеет вооружение два типа дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP, которые могут уничтожать дальние цели РФ. Однако Воздушные силы не уточняют, чем именно был уничтожен ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

На вопросы, какими ракетами поразили корабль, он не ответил, но напомнил, что Украина благодаря партнерам имеет дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

"Других нет. У нас есть на вооружении и SCALP и Storm Shadow. Собственно французская и британская ракеты, которые фактически однотипны, производители только разные. Поэтому сейчас уточнять количество и какие именно были (ракеты, - ред.) традиционно мы не будем, а результат вы видите", - отметил Игнат.

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Как отметил спикер ПС, флагман Черноморского флота крейсер "Москва" ведет весь флот "в названном уже направлении".

"Поэтому "вслед за русским кораблем" отправился еще и "Новочеркасск". Ну и дальше, пожалуй, будет. Потому что наши Силы обороны получают разные виды вооружения, в том числе дальнобойные", - добавил он.

По его словам, в Украине появляется больше ударных БПЛА, средств воздушного нападения.

"Тогда я думаю, что в таком море как Черное российским кораблям некуда будет укрыться и терроризировать нас ракетами "Калибр" и другим вооружением", - констатировал Игнат.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".