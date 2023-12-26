Экипаж ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии был уничтожен, - Игнат

В результате уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии была также повреждена портовая инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Топ-событие этой ночи – это уничтожение очередного российского военного корабля, который пополнит эскадру Черноморского флота во главе с флагманом "Москва", который был утоплен ранее. Появилось фото, там скелет один остался от этого корабля, там обгорело все фактически дотла. После того взрыва понятно, что не только сам корабль уничтожен, возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то рядом суда обеспечения, точно экипаж корабля, который находился рядом, поэтому это очень мощное событие для нас с вами – мы уничтожили и корабль, и оккупантов благодаря четко скоординированным действиям", - отметил он.

Отвечая на вопрос о состоянии российской ПВО в оккупированном Крыму, представитель заявил, что на вооружении врага там по-прежнему есть достаточно большое количество средств ПВО разных типов малого, среднего и большого радиуса действия. При проведении спецопераций Силы обороны этот фактор учитывается для определения места проведения удара.

"Применяются определенные тактические приемы, проводимые нашими пилотами для того, чтобы максимальное количество средств воздушного нападения достигло своей цели", - пояснил Игнат.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

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