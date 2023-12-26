За 11 месяцев на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн, - Минфин

За 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд. гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства финансов.

Отмечается, что 168,2 млрд грн было выделено в ноябре.

Средства были направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета, - отмечают в Министерстве финансов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансовой катастрофы в январе не будет, Украина получила помощь от партнеров, - "слуга народа" Гетманцев