За 11 месяцев на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн, - Минфин
Информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства финансов.
Отмечается, что 168,2 млрд грн было выделено в ноябре.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета, - отмечают в Министерстве финансов.