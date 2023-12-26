Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды украинской армии.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию по защите государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Каким-то отдельным форматом, заходом на Кабмин или ВР мы такого не осуществляем. Осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены.

Мы эту цифру (400–500 тыс. мобилизованных) сформировали на следующий год. Она учитывает покрытие текущего возникшего некомплекта. Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил он.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

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