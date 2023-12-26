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Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС

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Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС
После уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали искать в городе информаторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россияне оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах.

"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов "напоминают только истерику и не влияют на реальное положение вещей".

"Россияне здесь враги и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", - добавили в Сопротивлении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    ***********, открою вам, тупорылым животным, одну тайну. Стойте там и слушайте сюда, именно отсюда будет проистекать.
    Так вот, больше всего информаторов и предателей среди тех, кто в 2014 году скакал как гамадрил с трёхцветной власовской тряпкой и визжал - Расея, расей и Путин введи. Ищите среди них т.к. предатели всегда удачно маскируются под своих. Так что не церемонтесь с ними, вычислили - арест - немного иголок под ногти - расстрел. И вы план вычислите и нам потом работы меньше будет.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    За 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота россии, - глава МО Британии.

    Так же Игнат заявил что экипаж БДК Новочеркасск уничтожен вместе с кораблем, это приблизительно 84 человека.
  • ПТН ПНХ 0aa0345a
    Інформатор один - український народ. Всюди, де буде українець - земля буде горіти під ногами окупантів і навіть вода)))
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