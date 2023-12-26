Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что россияне оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах.
"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов "напоминают только истерику и не влияют на реальное положение вещей".
"Россияне здесь враги и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", - добавили в Сопротивлении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".