Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте вдвое для этого боекомплект войск
Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Повторюсь, что ситуация на фронте все же зависит от действий противника.
Я не могу прогнозировать, будет ли это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает совершенно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают каждые 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза.
И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевые позиции.
А если ситуация изменится? Если противник будет атаковать с неатакованных участков? Что тогда делать в такой ситуации?
Поэтому люди должны отдыхать. Я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы ротировать… в пределах подразделений, в пределах воинских частей.
Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом… Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман… который нереален", - заметил Залужный.