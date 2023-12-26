Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте вдвое для этого боекомплект войск

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался против принятия закона о проведении ротации на фронте, например, каждые полгода, ведь для этого необходимо среди прочего увеличить боекомплект войск примерно вдвое.

Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Повторюсь, что ситуация на фронте все же зависит от действий противника.

Я не могу прогнозировать, будет ли это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает совершенно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают каждые 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза.

И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевые позиции.

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А если ситуация изменится? Если противник будет атаковать с неатакованных участков? Что тогда делать в такой ситуации?

Поэтому люди должны отдыхать. Я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы ротировать… в пределах подразделений, в пределах воинских частей.

Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом… Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман… который нереален", - заметил Залужный.