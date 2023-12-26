Штрафы до 204 тыс. грн и тюрьма: правительство предлагает усилить ответственность за уклонение от мобилизации

Кабинет Министров предлагает Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №10378 и №10379 внесены Кабмином в ВР.

В частности, в проекте закона 10378 правительство предлагает ввести, что военнообязанные и резервисты, не выполнившие обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников - и к ним применяются следующие ограничения:

- запрет выезда за границу;

- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

- ограничение права пользоваться и распоряжаться средствами и другими ценностями;

- отказ в заключении кредитного договора или договора ссуды;

- приостановка получения льгот и услуг от государства.

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Эти меры прекращаются, если гражданин выполнит обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и руководитель ТЦК исключит его из Единого реестра должников.

Также без прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы лицо не сможет попасть на государственную службу, в органы прокуратуры и полиции.

В проекте закона 10379 Кабмин предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

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В Кодекс об админправонарушениях предлагают внести изменения:

Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (Сейчас это от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.)

Статья 210-1. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – влечет наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 – 85 000 тыс. грн). (Сейчас это от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное такое деяние – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные в условиях особого периода, – влекут наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 9 тысяч до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (153 000 – 204 000 тыс. грн).

Статья 263. (...) Лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правилах военного учета, мобилизационной подготовке и мобилизации, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38 (...) Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или выявления.

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Также статья 336 Уголовного кодекса Украины в случае принятия предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в частности, отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

В частности, за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.

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