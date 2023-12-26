Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Марьинки в Донецкой области уже не существует. Город обороняли почти два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее", - сказал он, добавив, что оборона Марьинки длилась почти два года, но ее уничтожали "улица за улицей, дом за домом".

"По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - добавил главнокомандующий.

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По словам Залужного, российские войска действовали в Марьинке, как и в Бахмуте Донецкой области.

"Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются наши бойцы. ... То, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах оборудовались за Марьинкой, мне кажется, - нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Ее (Марьинки. - Ред.) нет. К сожалению", - добавил Залужный.

Напомним, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе диктатору Путину заявил о якобы полном захвате Марьинки. В Силах обороны заявили, что говорить о полном захвате города некорректно.