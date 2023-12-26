Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее", - сказал он, добавив, что оборона Марьинки длилась почти два года, но ее уничтожали "улица за улицей, дом за домом".
"По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - добавил главнокомандующий.
По словам Залужного, российские войска действовали в Марьинке, как и в Бахмуте Донецкой области.
"Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются наши бойцы. ... То, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах оборудовались за Марьинкой, мне кажется, - нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Ее (Марьинки. - Ред.) нет. К сожалению", - добавил Залужный.
Напомним, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе диктатору Путину заявил о якобы полном захвате Марьинки. В Силах обороны заявили, что говорить о полном захвате города некорректно.