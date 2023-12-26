Война в 2024 году будет отличаться технологически, самое главное - сохранить людей, - Залужный
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей", - подчеркнул Залужный.
Он отметил, что по этому поводу с Украиной абсолютно согласились партнеры, которые также интересовались этим вопросом.
"Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем", - добавил главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.