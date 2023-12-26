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Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, при наличии замены и отсутствия обострений на фронте, - Залужный

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Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, при наличии замены и отсутствия обострений на фронте, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что вместе с Министерством обороны согласовано, чтобы новый законопроект о мобилизации предусматривал службу в армии в течение 36 месяцев после призыва.

Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.

Вместе с Министерством обороны мы согласились на цифру 36 месяцев, надеясь на два момента: первое – что не будет обострения на фронте; второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал главнокомандующий ВСУ.

При этом он отметил, что 36 месяцев – цифра "не совсем реальная в тех условиях, в которых мы находимся".

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"Но нам остается надеяться, что интенсивность боевых действий не увеличится и мы сможем заменить этих людей через 36 месяцев", - добавил Залужный.

Он также отметил, что правительство, реализующее соответствующий закон, понимает, какие в стране есть возможности.

Главнокомандующий ВСУ считает, что до 2025 года хватит времени на подготовку тех, кто сейчас будет мобилизован.

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