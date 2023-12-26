Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, при наличии замены и отсутствия обострений на фронте, - Залужный
Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.
Вместе с Министерством обороны мы согласились на цифру 36 месяцев, надеясь на два момента: первое – что не будет обострения на фронте; второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал главнокомандующий ВСУ.
При этом он отметил, что 36 месяцев – цифра "не совсем реальная в тех условиях, в которых мы находимся".
"Но нам остается надеяться, что интенсивность боевых действий не увеличится и мы сможем заменить этих людей через 36 месяцев", - добавил Залужный.
Он также отметил, что правительство, реализующее соответствующий закон, понимает, какие в стране есть возможности.
Главнокомандующий ВСУ считает, что до 2025 года хватит времени на подготовку тех, кто сейчас будет мобилизован.