Стерненко сообщил о закрытии дела по его самозащите

Приморский суд г. Одессы закрыл дело о гибели участника нападения на активиста Сергея Стерненко в 2018 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сергей Стерненко в фейсбуке.

"Дело по моей самозащите закрыто! Мне самому в это не верится, но соответствующее решение принял Приморский районный суд г. Одессы", - написал Стерненко.

Как отметил Стерненко, сторона обвинения не доказала его вины, в его действиях не было умысла на умышленное убийство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала по делу о наркотиках Карбенюка - соисполнителя второго нападения на Стерненко

"И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе", - заметил активист.

Он поблагодарил участников акций протестов в его поддержку и своих адвокатов.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

11 июня 2020 года Служба безопасности Украины объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Украинский хельсинский союз по правам человека считает преследование активиста политически мотивированным.