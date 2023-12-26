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"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны

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"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны
Планируемый на 27 декабря 2023 года в Буковеле концерт не состоится. Причины неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее "Квартал 95" сообщал в соцсетях, что отправится в первый за два года благотворительный тур.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 01

"Зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первыми увидеть новую программу коллектива - новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии. Все концерты "Вечернего Квартала" - благотворительные. Часть средств от билетов пойдет на помощь ВСУ - на актуальные нужды наших защитников и защитниц", - отмечено в посте.

Однако на сайте по продаже билетов видно, что концерт отменен. Отметим, что билеты на выступление стоили от 1119 до 2499 гривен.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 02

Участники "Квартала" отмену концерта никак не комментируют. Социальные сети студии – молчат.

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Добавим, что концерты в Хмельницком (26 декабря 2023 года) и Одессе (1 апреля 2024 года) не отменены. Цены на билеты стартуют от 400 и достигают 2 000 гривен.

До этого концерт уже прошел в Днепре.

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 03

Вечерний Квартал отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны 04

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    І є ж ідіоти, яке не просто дивляться таке лайно, а ще й платять за це.
  • Super Gut
    Чому на цих клоунських підрів не поширюється мобілізація?
  • Colt
    Сцут ТЦК.
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