"Вечерний Квартал" отменил концерт в Буковеле: причины неизвестны

Планируемый на 27 декабря 2023 года в Буковеле концерт не состоится. Причины неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее "Квартал 95" сообщал в соцсетях, что отправится в первый за два года благотворительный тур.







"Зрители благотворительных концертов имеют уникальную возможность первыми увидеть новую программу коллектива - новые юмористические номера на актуальные темы, новые шутки, новые пародии. Все концерты "Вечернего Квартала" - благотворительные. Часть средств от билетов пойдет на помощь ВСУ - на актуальные нужды наших защитников и защитниц", - отмечено в посте.

Однако на сайте по продаже билетов видно, что концерт отменен. Отметим, что билеты на выступление стоили от 1119 до 2499 гривен.







Участники "Квартала" отмену концерта никак не комментируют. Социальные сети студии – молчат.

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Добавим, что концерты в Хмельницком (26 декабря 2023 года) и Одессе (1 апреля 2024 года) не отменены. Цены на билеты стартуют от 400 и достигают 2 000 гривен.

До этого концерт уже прошел в Днепре.

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