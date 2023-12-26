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Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия

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Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не разочарован уровнем обеспечения ВСУ в 2023 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я не разочаровался тем уровнем обеспечения, который был в 2023 году. Да, он был неполный, но, по крайней мере, он позволил нам достаточно уверенно вести боевые действия", - отметил он.

Залужный выразил уверенность, что западные партнеры останутся рядом с Украиной.

"Все другие внутренние потребности, которые не зависят от западных партнеров, – все они сформированы и находятся в Министерстве обороны. Они обсуждаются, и некоторые реализуются", – сказал он, отвечая на вопрос о достаточном количестве оружия в ВСУ.

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Топ комментарии

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    і це чудо чесно кажучи! при таких гнидах, крисах і пацюках як у владі тримати орду два роки!
  • Анатолий К 65c6a92d
    "Внутрішні потреби... сформовані і перебувають у Міністерстві оборони, вони обговорюються, і деякі реалізовуються". Нормально, зате реалізуються без обговорення виділення мільярдів на матафон і на програми на кшталт програми Кравець, а нарід ведуть з плакатами під мерії. Цими питаннями мав би займатися Верховний, але воно йому не болить і не потрібно, головне дорватися до каси. Повна відповідальність за це все лежить на 73%.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    контрнаступ закінчився в кінці червня. і почалась робота по вибиванню техніки. Як не вірити інформації в наших інтернетах, то почитайте хоча б іноземні. Україна зберегла 90% наданої техніки. І до речі нам дали третину від того що запросив Залужний!
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