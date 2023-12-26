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В течение дня россияне трижды обстреляли Марганецкую громаду: повреждены частные дома и хозяйственные постройки. ФОТО

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В течение дня россияне трижды обстреляли Марганецкую громаду: повреждены частные дома и хозяйственные постройки. ФОТО
За день российская армия трижды обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"За день враг трижды обстрелял из артиллерии Марганецкую громаду Никопольского района. Выпустили около десятка снарядов. Повреждены 2 частных дома, столько же хозяйственных построек и парник", - говорится в сообщении.

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Лысак отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших. В других громадах области было спокойно.

В течение дня россияне трижды обстреляли Марганецкую громаду: повреждены частные дома и хозяйственные постройки 01
В течение дня россияне трижды обстреляли Марганецкую громаду: повреждены частные дома и хозяйственные постройки 02
В течение дня россияне трижды обстреляли Марганецкую громаду: повреждены частные дома и хозяйственные постройки 03

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