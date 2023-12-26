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После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - Штупун

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После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - Штупун
Российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска, как и отметил главнокомандующий (Валерий Залужный. - Ред.), еще остаются на севере города", - отметил он.

По словам Штупуна, у города боевых столкновений пока не фиксировали, но "артиллерийская подготовка продолжается".

Спикер уточнил, что, кроме Марьинки, под артиллерийским обстрелом также находится соседняя деревня Георгиевка.

Читайте также: Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный

Топ комментарии

  • Neftekachka Beznadega
    Алекс, мое мнение таково. Оружия будет больше, если главклоун осознает что в стране война и примет необходимые решения. А пока его главный приоритет в телемарафоне, финансировании ток-шоу шлюхи кравец, и прикрывании воров на должностях. Последний - Шурма у которого обнаружилась квартира площадью 710 кв. м. в киевском жилом комплексе Смайл.
    Цена - 73,2 млн гривен.
    По традиции воров на должностях, квартира оформлена на жену.
  • The Sound Of Silence
    Укріплення там були, але без переваги в артилерії і авіації жодне укріплення не буде триматись вічно.
  • Adam Lem
    Просто цікаво стало. А є офіційне повідомлення, що ЗСУ пішли з Бахмута?
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