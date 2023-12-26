В течение 26 декабря россияне безуспешно атаковали на 6 направлениях, под Лиманом отражены 11 вражеских атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 26 декабря 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот семьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Архиповка, Блешня, Горск Черниговской области; Волфино, Рясное, Владимировка Сумской области; Уды, Волчанск, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Диброва Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Старомайорское Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и с. Работино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Никольское, Садовое, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 5 зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательная БпЛА. Также тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, артиллерийскую систему и еще 3 другие важные цели противника".

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