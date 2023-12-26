Скандальное постановление-клон градостроительной "реформы" 5655: предложения ждут до 29 декабря

Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины предлагает подать до 29 декабря предложения к проекту правительственного постановления, которое влияет на правила градостроительства и, по сути, является калькой скандального закона №5655.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Предложения к проекту правительственного постановления, влияющего на правила градостроительства и, по сути, являющегося калькой скандального закона №5655, можно подать до 29 декабря, говорится на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Поэтому вполне вероятно, что этот документ могут попытаться принять на заседании правительства уже в ближайшее время.

"Лоббисты "реформы" поняли: президент ее не подпишет (закон 5655 о градостроительной реформе. - Ред.). Владимир Зеленский подчеркнул, что это его позиция. И потому Минвосстановления решило попытаться легализовать нужные правила игры через правительство в "экспериментальном" порядке. Тогда подпись президента не нужна. Но есть серьезная проблема: правительство - ветвь власти, которая должна сделать все для того, чтобы выполнять политики, наработанные парламентом. И даже в экспериментальном порядке Кабмин не может стать законодательной ветвью власти и создавать правила градостроительства", - это подчеркивает эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный, который проанализировал проект правительственного постановления для "Левого берега".

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Если постановление примут, то от этого выиграют: большие и малые застройщики, черные архитекторы, органы градостроительства на местном уровне и те, кто будут осуществлять "частный контроль". А проиграют: граждане; государство, из-за плохого инвестиционного климата; отдельные частные и добропорядочные застройщики; добропорядочные архитекторы и даже само Минвосстановления.

Каждый год "эксперимента" будет стоить, по расчетам Минвосстановления, более 664 млн грн. И эта сумма не окончательная.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отмечает, что Конституция не предусматривает исключения даже для правительственных экспериментов:

"Создается коллизия между обязанностями на законодательном уровне и в правительственном "эксперименте". Это приведет к уголовным разбирательствам в отношении должностных лиц муниципалитетов или за неисполнение незаконного постановления (в случае его принятия), или за нарушение закона в случае исполнения незаконного постановления. В этот проект постановления невозможно внести предложения, чтобы его улучшить. Этот проект попросту нельзя принимать. Однако все ресурсы должны быть сосредоточены на том, чтобы доработать градостроительный кодекс. Сейчас на базе профильного комитета работает рабочая группа".

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Президент Национального союза архитекторов Александр Чижевский отмечает, что они готовят письма к премьеру и в Минвосстановления: "Мы не будем играть в игру "подай предложения", которую затеяли в министерстве. У нас обоснованная позиция, почему такого постановления в принципе быть не может. Оно антиконституционное. Архитектурная Палата НСАУ вместе с нами обратилась к НАПК, чтобы провели антикоррупционную экспертизу этого документа. Все видели последствия ужасающих разрушений в Турции после землетрясения и помним причины — строительная амнистия и отстранение государства от контроля за строительством. Там архитекторы протестовали, на них давили, открывали уголовные дела. Наше правительство выберет путь Турции? Мы как профессионалы просто обязаны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу".

Минкульт ранее заявлял о том, что видит в этом постановлении серьезные риски, которые могут представлять угрозу культурному наследию. А два года назад была попытка запустить автоматизированную систему разрешений на строительство, но НАПК видело в этом коррупционную составляющую.

В проекте упомянутого постановления-клона, опубликованном ZN.UA, говорится, что правительство соглашается с предложением Министерства развития громад по реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительной деятельности. Документ состоит из 232 страниц и является, по сути, калькой скандального закона №5655. На Кабмине хотели с голоса внести проект постановления, но впоследствии голосование отложили из-за утечки информации. В то же время, власти не отказались от идеи нарушить Конституцию и обвести вокруг пальца европейских партнеров.