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Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины

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Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины
В канун Нового года Министерство культуры и информационной политики Украины одобрило решение о включении "Традиции Щедрого вечера в Украине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минкульта.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из наиболее ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", - отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины уже внесено 88 элементов, среди которых есть и касающиеся новогоднего цикла празднований.

"Мы работаем над включением "Щедрика" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Наша цель — доказать миру, что у мелодии "Carol of the Bells" действительно чисто украинское "гражданство", — рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Исследовательница Марина Соботюк добавила, что ОО с экспертами уже разработали мировую промокампанию элемента: это будут так называемые вечера за границей с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко, диджитал-шоу "Щедрый вечер" при участии певицы Jerry Heil, которую Молодежный совет при МИД определил молодежным амбсадором "Щедрика".

Топ комментарии

  • Evgeny N
    Ну зі "Щедриком" проблем не повинно бути - ця пісня є різдвяним атрибутом у багатьох країнах. Навіть в "Один вдома" вона звучить.
    Але що найліпше, то це те, що багатьом нематеріальним цінностям України набагато більше років, ніж оркостану. А це руйнує всі їхні наративи про якесь "братерство", "адін народ" і усіляку іншу маячню викиднів імперії. Але це і є причиною тієї ненависті та бажання знищити нас, яка існує і культивується на московії...
  • віктор федорович 31ee1569
    "адін народ"...першим Магдебурзьке Право в Україні отримав Львів у 1287 році, а останнім - Тараща у 1791, а всього в Україні його мало 237 міст (див. Вікіпедія Населені пункти України, яким надано магдебурзьке право)...а у расіі в цей час... - адын, савсэм адын...
  • Чайка Київ
    Вчора почула. Вперше.
    "У темну нічку." Колядка. Софіївський Собор. Марта Липчей
    https://www.youtube.com/watch?v=hjWFjbD14GU
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