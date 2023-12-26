Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины

В канун Нового года Министерство культуры и информационной политики Украины одобрило решение о включении "Традиции Щедрого вечера в Украине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минкульта.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из наиболее ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", - отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины уже внесено 88 элементов, среди которых есть и касающиеся новогоднего цикла празднований.

"Мы работаем над включением "Щедрика" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Наша цель — доказать миру, что у мелодии "Carol of the Bells" действительно чисто украинское "гражданство", — рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Исследовательница Марина Соботюк добавила, что ОО с экспертами уже разработали мировую промокампанию элемента: это будут так называемые вечера за границей с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко, диджитал-шоу "Щедрый вечер" при участии певицы Jerry Heil, которую Молодежный совет при МИД определил молодежным амбсадором "Щедрика".