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Говорили о Формуле мира, – Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем

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Говорили о Формуле мира, – Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - написал Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея "за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира".

Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    було би непогано, якщо би Вселенськиий патріарх провів і "ззедентом" акт екзорцизму...
  • CrossFirenko
    Малоросам пояснюю. Нам потрібна формула Перемоги, а не миру.
  • Bander UA
    вот чессно..утомил этой формулой, как и крымской платформой..бред какой-то
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