Россияне обстреляли в Херсоне вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников "Укрзализныци"

Армия РФ нанесла удар по эвакуационному поезду на вокзале Херсона. Число жертв устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрзализныци".

"Вследствие обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав "Укрзализныци". Сейчас известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности. Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - добавили в ведомстве.

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