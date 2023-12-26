В ночь удара по "Новочеркасску" на борту находились российские моряки, - СМИ
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет издание "Агентство" 26 декабря.
По данным журналистов, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров. Речь идет, в частности, о капитане-лейтенанте Евгении Ивашеве. Его жена в разговоре с "Агентством" отметила, что офицер в "относительно нормальном" состоянии.
Жена командира корабля Николая Степаненко на вопрос, находился ли ее муж на борту во время удара, ответила: "Наверное, я подозреваю". Дозвонились журналисты и к Степаненко. "Никто не пострадал, все отлично", – заявил он.
По данным МЧС в оккупированном Крыму, в результате ракетного удара по "Новочеркасску" один человек погиб, четверо ранены. Как отмечает "Агентство", власти в России и на оккупированных украинских территориях обычно не сообщают о военных потерях – поэтому, очевидно, речь идет о пострадавших гражданских.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".