"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции, - Тимошенко

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас. В частности, для партии неприемлемы статьи об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, мобилизация во время войны – неизбежна, однако должна проводиться справедливо, а украинское войско обязательно нужно усилить технологически. Для этого государству необходимо развернуть собственное мощное военно-промышленное производство.

В своем видеообращении она предложила приостановить в 2024 году выплаты всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. В то же время освободившееся 650 млрд гривен Тимошенко предлагает направить на запуск мощного отечественного военно-промышленного производства.

"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - подчеркнула Тимошенко.

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