Вследствие обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, - МВД

Во время обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, помогавший пассажирам эвакуироваться в укрытие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции.

"Лейтенант полиции Игорь Мисюня погиб в результате обстрела в Херсоне, где нес службу в составе сводного отряда. Полицейский получил смертельное ранение при эвакуации людей с железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Правоохранителю было всего 29 лет. Службу в полиции он начал в 2017 году в городе Долинская.

У полицейского осталась жена и двое детей.

"Глубоко скорбим по поводу гибели коллеги и выражаем искренние соболезнования родным Игоря Мисюни. Вечная память. Навсегда в строю..." - написали в Нацполиции.