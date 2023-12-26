204-й батальон ТРО Киева объявляет набор в аэроразведку

204-й отдельный батальон территориальной обороны Киева объявил набор кандидатов в аэроразведку подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке батальона.

В сообщении отмечается: "Объявляем набор в аэроразведку! Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших!

204-й отдельный батальон ищет настоящих патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!

Те, кто помогут беречь жизни побратимов и посестер на передовой.

Нам нужны:

- операторы FPV;

- ударные тяжелые БПЛА;

- корректировщики артиллерии;

- разведка – наблюдение;

- инженеры саперного дела.

Набор в аэроразведку открыт – выбери службу, имеющую настоящее значение!"

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