204-й батальон ТРО Киева объявляет набор в аэроразведку
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204-й отдельный батальон территориальной обороны Киева объявил набор кандидатов в аэроразведку подразделения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке батальона.
В сообщении отмечается: "Объявляем набор в аэроразведку! Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших!
204-й отдельный батальон ищет настоящих патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!
Те, кто помогут беречь жизни побратимов и посестер на передовой.
Нам нужны:
- операторы FPV;
- ударные тяжелые БПЛА;
- корректировщики артиллерии;
- разведка – наблюдение;
- инженеры саперного дела.
Набор в аэроразведку открыт – выбери службу, имеющую настоящее значение!"
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+38 (067) 764 21 54