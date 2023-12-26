Новости • Агрессия России против Украины, Война

204-й батальон ТРО Киева объявляет набор в аэроразведку

7 94419
204-й отдельный батальон территориальной обороны Киева объявил набор кандидатов в аэроразведку подразделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке батальона.

В сообщении отмечается: "Объявляем набор в аэроразведку! Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших!

204-й отдельный батальон ищет настоящих патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!

Те, кто помогут беречь жизни побратимов и посестер на передовой.

Нам нужны:

- операторы FPV;

- ударные тяжелые БПЛА;

- корректировщики артиллерии;

- разведка – наблюдение;

- инженеры саперного дела.

Набор в аэроразведку открыт – выбери службу, имеющую настоящее значение!"

КОНТАКТЫ:

+38 (067) 764 21 54

 [email protected]

Топ комментарии

  • Сергей Галузин 95598fef
    В країні на загал декілька сотен тисяч студентів ВУЗів, які повинні два рази на тиждень вивчати військову справу. І на операторів дронів так само. Це необхідність і дивно що ставка верховного це ще не зробила. Потім буде набагато важче. Неможна втрачати час. Вова, давай ***** зробимо ще раз?
  • Alex Nosov dd1cb531
    Я об етом давно долблю что нужно начинать все с детства. Дети как губка впитывают и учатся намного быстрее чем 50-ти летние толстокожие деды. Нужно с детства учить детей не только управлять дронами но и водить в тир чтобы не боялись оружия и звуков выстрела, учить управлять автомобилями как в США. Дети к 18 годам должны быть уже полноценными людьми. Но все как горохом об стенку. Во власти одни дебилы а другие совковые дебилы власти подмахивают.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости