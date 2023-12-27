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Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский

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Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский
Украина должна производить самостоятельно или вместе с партнерами все оружие, необходимое для борьбы с агрессией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заседание Ставки почти полностью было посвящено производству оружия в следующем году.

"По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение предприятий, контрактов, государственных инвестиций в создание. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генеральный штаб, Главком", - сказал Зеленский.

"Наметили с премьер-министром, какой объем средств нужно направить в "оборонку" ускоренно. Также чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования", - отметил он.

Украина, сказал Зеленский, "должен производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Мы можем это обеспечить".

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Топ комментарии

  • Andrii Kantsir
    Мразіна.
    Щоб ти сконав.
    ****.
    І твої 'проекти' разом з тобою.
    Тобто вся твоя сім'я.
    Так же ж скумбрія назвала твій похід у знищення УКРАЇНЦІВ ?
    Знай ****, в історії тебе будуть проклинати тисячоліттями.
    До твоїх виборців прозріння не прийде, це ясно. Але історія все оцінить як є.
    І будеш ти проклятий у віках.
    І все потомство твоє.
    Хоча я сподіваюсь, що всі ви здохненете, за всі сотні тисяч забраних життів і мільйони зламаних доль.
    ****.
    Хоча хотілось би, щоб ти спочку пережив що іншим дав - щоб твоїх самих близьких ї...ли, різали і гвалтували, а потім лиш тебе кінчили.
    Тварюка ти паршива.
    Будь проклятий.
  • ptn hlo 428037f7
  • Olga A 6130c05e
    Воно реально недороблене...
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