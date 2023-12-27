Кроме ПДК "Новочеркасск" в Феодосийском порту был поражен тренировочный корабль "УТС-150", - СМИ

Кроме уничтожения крупного десантного корабля (ВДК) Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в результате удара Сил обороны Украины 26 декабря ночью было частично подтоплено еще одно судно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

По данным издания, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле российских захватчиков "УТС-150".

Такие выводы были сделаны на основе анализа кадров из порта временно оккупированной Феодосии во вторник.

Отмечается, что в настоящее время частично затопленный в результате ночного удара ВСУ корабль "УТС-150" можно наблюдать на фотографиях из порта в Феодосии по меньшей мере с 2007 года.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "достал повреждение".