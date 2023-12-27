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Кроме ПДК "Новочеркасск" в Феодосийском порту был поражен тренировочный корабль "УТС-150", - СМИ

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Кроме ПДК "Новочеркасск" в Феодосийском порту был поражен тренировочный корабль "УТС-150", - СМИ
Кроме уничтожения крупного десантного корабля (ВДК) Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в результате удара Сил обороны Украины 26 декабря ночью было частично подтоплено еще одно судно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Радіо Свобода".

По данным издания, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле российских захватчиков "УТС-150".

Такие выводы были сделаны на основе анализа кадров из порта временно оккупированной Феодосии во вторник.

Отмечается, что в настоящее время частично затопленный в результате ночного удара ВСУ корабль "УТС-150" можно наблюдать на фотографиях из порта в Феодосии по меньшей мере с 2007 года.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "достал повреждение".

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Бонус всегда приятен, даже небольшой. Возможно он был не пустой.
  • Yevgeny Myronov
  • Yevgeny Myronov
    - Как дела на суше, Сергей Кужугетович?

    - Норм, Владимир Владимирович!

    - А на море?

    - Тоже норм, Владимир Владимирович!

    - Мне тут подсказывают, что у нас корабль утонул?

    - Ну, почему, сразу утонул!? После обновления Вами общей терминологии для более эффективного управления, мы это называем отрицательно всплыл!
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