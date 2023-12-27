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В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука

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В России объявили в розыск командующего Воздушными силами ВСУ Олещука
Российское МВД объявило в "федеральный розыск" командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука. По сообщению российских агентств, он обвиняется в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

В комментарии "Украинской правде" глава Воздушных сил заявил:

"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста – это лишь подтверждение того, что делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы воздушных сил".

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Напомним, в декабре МВД России второй раз за этот год объявило в розыск руководителя украинской разведки Кирилла Буданова

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Таке враження що російські юристи вчилися у Вишинського правознавству Тому не знають що таке "дія закону у часі й просторі" Вони звинувачують громадян України у вчиненні (на їх думку) "противаправных действий" на території УКраїни користуючись російськими законами! (Хоча у всьому світі дія законів держави обмежується її кордонами) А от її громадян ми цілком законно маємо право притягувать до кримінальної відповідальності - тому що вони злочини вчиняють на українській території І удари безпілотників по військових об"єктах на території Росії цілком вкладаються положення Гааагської конвенції стосовно ведення війни (як-би Росія не іменувала "активні бойові дії" проти України)
  • arye z.
    За кількістю безграмотних "юристів", випущених юр-fuck'ом ЛДУ/СпДУ(Путін, Медведєв, Бастрикін...), це "fuck" треба закривати і відбирати у нього ліцензію на навчання студентів юриспруденції. Все одно з його стін крім злодіїв та бандитів ніхто не виходить
  • Mod Dom
    Німецький гітлер не опускався до такої маячні, до якої опускається гітлер російський - він не порушував кримінальні справи на комбатантів.
    "Хуьло *******, чтоб вы знали!" (С)
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