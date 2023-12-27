Общие боевые потери РФ с начала войны – около 355 750 человек (+790 за сутки), 5913 танков, 8376 артсистем. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 355 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 355 750 (+790) человек,
танков - 5913 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед,
артиллерийских систем - 8376 (+10) ед,
РСЗО - 934 (+0) ед,
средства ПВО - 616 (+2) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
крылатые ракеты - 1620 (+2),
корабли /катера - 23 (+1) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,
специальная техника - 1240 (+1)